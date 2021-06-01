Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda Sanat Yönetmeni Dramaturg Cem Aykut oldu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Sanat Yönetmenliği Seçimi Yapıldı, 2021-2023 Sezonu Sanat Yönetmenliği’ne Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çalışanlarının Oylarıyla Oyuncu, Dramaturg Cem Aykut Getirildi.

Cem Aykut yaptığı yazılı açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında Kıbrıs Türk Tiyatrosunun en önemli temsilcisi olan, düzenlediği tiyatro festivalleri ile adından sık sık bahsettiren ve 40 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na 1999 yılının Eylül ayında Yaşar Ersoy’un desteğiyle ilk adımı attığını belirterek, ilerleyen zamanlarda Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber'in de teşvikiyle Dramatik Yazarlık ve Dramaturgi Yüksek Lisansı tamamladığını söyledi.

Tiyatronun bir karşı duruş olduğu, olanla olması gerekeni aynı sahnede buluşturması gerektiği ilkesinden yola çıkarak aday olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi Sanat Yönetmenliğini 31 Mayıs 2021 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devraldığını ifade eden Aykut şöyle devam etti; “Dünya amansız bir salgınla boğuşurken bundan en çok etkilenen kurumların başında gelen tiyatro maskelerin altında nefes almaya çalışıyor. Peki, nefes almak mümkün mü? Tedavisi olan bu hastalığa karşı, karşımızda kocaman bir sorun var;

Ulaşılamayan aşı...

Aşı’ya ulaşmaya çalışıyoruz...

Ya da onun bize ulaşmasını bekliyoruz...

Trajikomik bir durumla karşı karşıyayız aslında...

Ama sanat ama tiyatro her zaman küllerinden doğmayı başarmıştır tarih boyunca...

Bu maske altından nefes almaya çıkılan yolculukta, küllerimizden yeniden doğarken yeni oyunlar, yeni projeler ve yeni anlatılması gereken hikâyelerin heyecanı içerisindeyim. En yakın zamanda perde diyerek, buluşacağımız güzel günlere.”