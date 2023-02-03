Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yetişkinler için yeni iki kursun açılacağını duyurdu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yetişkinler için iki yeni kursun açılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fulya Adalıer Canbolat eğitmenliğindeki kurslar Şubat ayının ikinci haftası başlayacak üç ay sürecek.

Açıklamada, kursların kayıtlarının, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan mesai saatlerinde yapılabileceği, kursların Merkez Lefkoşa’da ve Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde yapılacağı kaydedildi.

Detaylı bilgi için 22 78782 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

Kursların konuları ise şöyle:

"Okul öncesi öğretmenleri ve öğrenci adayları için uygulamalı yaratıcı drama eğitimi, (Yaratıcı Drama Teori – Uygulama Atölyesi), Otizmli Bireylerin Eğitiminde Drama Yöntemi.”