Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Atölyesi yeni kayıt dönemi başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun Yetişkinler Atölyesi, açılacak yeni kurslar için tekrardan kayıt almaya başlıyor.

Çalışmalar, 20 Ocak Pazartesi 18.00'den itibaren her pazartesi, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda yapılacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun Yetişkinler Atölyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cem Aykut eğitmenliğinde gerçekleşecek çalışmalar, "oyun yazma teknikleri ve sahneleme" içeriğiyle sürecek.

Kayıtların mesai saatleri içinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden yapılacağı kaydedilen açıklamada, kurs süresinin üç ay olduğu belirtildi.

Açıklamada, detaylı bilgi almak isteyenlerin 2278782 numaralı telefona ulaşmaları istendi.