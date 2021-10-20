Lefkoşa Belediye Tiyatrosu perdelerini açıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, uzun bir aradan sonra perdelerini “Biedermann ile Kundakçılar” oyunuyla açıyor.

Verilen bilgiye göre, Devpa Süpermarket ve Eziç katkılarıyla sahnelenecek tek perdelik komedi oyununun yazarı Max Frisch, çevireni Hasan Kuruyazıcı ve yönetmeni ise Nehir Demirel’dir.

Oyun, cuma akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma akşamı pandemi kuralları çerçevesinde saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek.

Biletler www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek, daha detaylı bilgiye 2278782 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Ayrıca aşılı ya da aşısız tüm seyircilerden 72 saatlik PCR/Antijen testi istenecek.