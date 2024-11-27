Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan "Zülfü Livaneli Şarkıları" Konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası, "Zülfü Livaneli Şarkıları" konseri düzenliyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, eserleri kuşaktan kuşağa aktarılan Zülfü Livaneli’nin birbirinden güzel şarkılarının yer alacağı konserde Mustafa Aksaç şefliği üstlenirken, Ayşegül Zaim, Ahu Arı, Ayşe Nur Aydın, Behiç Anibal, Ebru Gülbay, Filiz Yarıcı, Saffet Anibal, Sidar Karakuş, Yücel Doğan, Hüseyin Saltan ve Hasan Hastürer de solist olarak yer alacak.

Konserde “Güneş Topla Benim İçin”, “Karlı Kayın Ormanı”, “Ey Özgürlük”, “Yiğidim Aslanım”, “Leylim Ley” gibi birbirinden güzel birçok Zülfü Livaneli şarkısı seslendirilecek.

2 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konserin biletleri www.biletinial.com sitesinden temin edilebilir.