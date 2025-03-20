Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Gençlik Korosu konser verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Hare Yakula ve Emine Koreli Sakarya yönetimindeki koro, Yardımcı Şef Gün Selengin ve Piyanist Gözdem İlkay eşliğinde sahne aldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, konserin sonunda seslendirilen son parçanın ardından ise koro, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Konseri izleyen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LBO Çocuk ve Gençlik Korosu ile şef ve yardımcı şefleri tebrik ederken, organizasyona emek veren herkese de teşekkür etti.