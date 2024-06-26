Lefkoşa Belediye Orkestrası, 2023-2024 sezonunu Latin Ezgileri Konseri ile kapattı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2023-2024 sezonunu dün akşam gerçekleştirdiği Latin Ezgileri Konseri ile kapattı.

LBO’dan verilen bilgiye göre, Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı konseri bazı belediye meclisi üyeleri de izledi.

Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilen konserde LBO; Blue Bossa, Bessame Mucho, Dos Gardenias, Manha de Carnaval ve Sensiz Yıllarda gibi sevilen parçalarını icra etti.