Lefkoşa'da Metropol bölgesinde faaliyet gösteren Lefkonuklu İş Hanı'nda yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın iş yerinin dam kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıktı.

Yangın sonucu; biri faal ikisi kullanılmayan 3 adet plastik su deposu, bir adet klima dış ünitesi, 25 metre karelik izalosyon malzemesi tamamen, bir kanepe ve yastık ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.