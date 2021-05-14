Lefkonuklu İş Hanı'nda yangın
Lefkoşa'da Metropol bölgesinde faaliyet gösteren Lefkonuklu İş Hanı'nda yangın çıktı.
A+A-
Lefkoşa'da Metropol bölgesinde faaliyet gösteren Lefkonuklu İş Hanı'nda yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın iş yerinin dam kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıktı.
Yangın sonucu; biri faal ikisi kullanılmayan 3 adet plastik su deposu, bir adet klima dış ünitesi, 25 metre karelik izalosyon malzemesi tamamen, bir kanepe ve yastık ise kısmen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : yangin, İTFAİYE, lefkonuklu