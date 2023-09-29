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Lefke’den ilk galibiyet: 0-1

Lefke’den ilk galibiyet: 0-1

AKSA Süper Lig’in ikinci hafta açılış maçında Lefke konuk olduğu Çetinkaya’yı tek golle yendi...

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AKSA Süper Lig’in 2. hafta açılış maçında ilk haftayı mağlubiyetle tamamlayan Çetinkaya ve Lefke karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı konuk Lefke 1-0’lık skorla kazanarak ligdeki ilk 3 puanlarını aldı.

Lefke’nin galibiyet sayısı 8’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Aykut Esmeraslan’dan geldi.

Bu sonucun ardından Lefke 3 puana yükselirken Çetinkaya ikinci maçın ardından 0 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Lefke ise Türk Ocağı’na konuk olacak.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu

ÇETİNKAYA

Kemal Bağbal

Behiç Kum

Osita Obiekwe

Cemal Şevket Kurt

Recep Arkol

Yasin Doğan

Agit Altan

Emmanuel Ernest

Batuhan Calban

Aşkın Kavaklı

(Dk.77 Muammer)

Tunahan Şencan

(Dk.85 Hamit)

TD: Cemal Kır

LEFKE

İrfan Özbay

Aykut Esmeraslan

Kemal Solkanat

M. Tahsildaroğulları

Yılmaz Şipal

(Dk.68 M. Toros)

Issa Constantinides

Serge Abaka

Armstrong Chidi

Yakup Esmeraslan

Gökhan Titiz

(Dk.64 Arda)

Kaan Savaşkan

ANT: Fırat Ömür

GOL: Dk.8 (P) Aykut Esmeraslan (Lefke)

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