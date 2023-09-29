Lefke’den ilk galibiyet: 0-1
AKSA Süper Lig’in ikinci hafta açılış maçında Lefke konuk olduğu Çetinkaya’yı tek golle yendi...
AKSA Süper Lig’in 2. hafta açılış maçında ilk haftayı mağlubiyetle tamamlayan Çetinkaya ve Lefke karşı karşıya geldi.
Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmayı konuk Lefke 1-0’lık skorla kazanarak ligdeki ilk 3 puanlarını aldı.
Lefke’nin galibiyet sayısı 8’nci dakikada kazanılan penaltı atışında Aykut Esmeraslan’dan geldi.
Bu sonucun ardından Lefke 3 puana yükselirken Çetinkaya ikinci maçın ardından 0 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanına gidecek. Lefke ise Türk Ocağı’na konuk olacak.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu
ÇETİNKAYA
Kemal Bağbal
Behiç Kum
Osita Obiekwe
Cemal Şevket Kurt
Recep Arkol
Yasin Doğan
Agit Altan
Emmanuel Ernest
Batuhan Calban
Aşkın Kavaklı
(Dk.77 Muammer)
Tunahan Şencan
(Dk.85 Hamit)
TD: Cemal Kır
LEFKE
İrfan Özbay
Aykut Esmeraslan
Kemal Solkanat
M. Tahsildaroğulları
Yılmaz Şipal
(Dk.68 M. Toros)
Issa Constantinides
Serge Abaka
Armstrong Chidi
Yakup Esmeraslan
Gökhan Titiz
(Dk.64 Arda)
Kaan Savaşkan
ANT: Fırat Ömür
GOL: Dk.8 (P) Aykut Esmeraslan (Lefke)