Lefke'de trafik kazalarına karşı eylem: “Tek suçum bankta oturmaktı…”

Cenk MUTLUYAKALI

Eylemciler, “Burada devlet yok, burada başıboşluk var” sözlerini öne çıkarıyor.

Gemikonağı'nda geçen cumartesi Pakistan uyruklu öğrenci Naveed Akbar'ın arkadaşıyla deniz kenarında bankta otururken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu ülkede ve bölgede meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için eylem yaptı.

Saat 17.30’da Gemikonağı Ecevit Caddesi’nde (Gümrük Binaları yanı) düzenlenen eyleme yakınlarını trafik kazasında kaybeden aileler yanısıra bölge sakinleri katıldı.

Eylemde, “Ülkede ve bölgede giderek artan ölümlü trafik kazalarına dikkat çekilerek, bu konuda Hükümetin, Karayolları Dairesi’nin ve yerel yönetimlerin üzerlerine düşen sorumlulukları alıp gereğini yapmaları" istendi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri eylemde, ülke genelinde yolların yapımındaki hataların düzeltilmesini, eksik ikaz trafik ikaz ve uyarı levhalarının tamamlanmasında ve bunun dışında araçların trafikte emniyetli şekilde seyretmesi, vatandaşların da yaya olarak can güvenliklerinin sağlanması için gerekenlerin derhal yapılması da talep edildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Arife günü 02.00 sıralarında Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi'nde 22 yaşındaki araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan,143 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanımındaki EP 049 plakalı araç ile aşırı süratli bir şekilde seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkmış ve kaldırımdaki bank üzerinde oturan 26 yaşındaki Naveed Akbar ve 22 yaşındaki Sajidullah Khan’s'a çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden EP 049 plakalı araç, aydınlatma direğine de çarpıp, 3,40 metre yükseklikten denize düşmüştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Naveed Akbar Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada yaralan araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu Demir ile bank üzerinde oturan Sajidullah Khan Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırımış, Mehmet Eren Erdoğan ve Aysu Demir yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken,

Sajidullah Khan müşahede altına alınmıştı.

Olay sonrasında kazaya sebep olan alkollü araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan, TSK askeri olduğu gerekçesiyle KKTC'de mahkemeye çıkarılmaması tepkiye neden oldu.

Polis kazadan bir hafta sonra bugün sessizliğini bozdu ve Erdoğan'ın Türkiye'de tutuklu olduğunu açıkladı.