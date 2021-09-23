“Lefke’de 9 öğretmen eksik, binlerce ders saati kayıp…”

KTOEÖS, Lefke Gazi Lisesi’nde eylem yaparak öğretmen eksikliğini protesto etti. Okulda kısa bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, okulların açılmasının ardından 2 hafta geçmesine rağmen hala öğretmen eksikliği bulunduğunu belirterek, bu durumu eleştirdi.

Elmalı: “Okullarımızda 2 haftalık sürede öğretmen eksikliğinden dolayı 3 bin 500 ders saati kayıp yaşandı. Lefke’de 9 öğretmen eksikliği var.” dedi.

“2 haftalık sürede öğretmen eksikliğinden dolayı 3 bin 500 ders saati kayıp yaşandı”

Okul bahçesinde açıklama yapan Elmalı özetle şunları ifade etti:

“Bu eksikliği çok uzun zaman önce zaten dile getirmiştik. Geciken sınavlar bizi bu tüm tedbir çağrılarımıza rağmen yine de öğretmensiz bıraktı. Ortaya çıkan sıkıntılar aslında yılardır devam ediyor ve çözümsüz de değildir. Bu yıl da 1 Temmuz itibariyle nakil çalışması sonucu nerelerde eksik öğretmen olduğunu Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletmiştik. Yıllardır devam eden bu sorun için sınavların Ağustos ayında gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu sayede Eylül’de okullarımız öğretmen eksikliği ile açılmazdı. Bu sınavlar Eylül’e kaldığı için okullar eksik öğretmenle açıldı. Ülkede Karpaz veya Lefke gibi uçlarda olan okullar her yıl eğitime eksik öğretmen ile açıldı. Basit bir planlama ile bu önlenebilirdi, yine önlenmedi… Pazartesinden itibaren eksik öğretmenler gönderilecek denildi.

Okullarımızda 2 haftalık sürede öğretmen eksikliğinden dolayı 3 bin 500 ders saati kayıp yaşandı. Lefke’de 9 öğretmen eksikliği var.

Planlama ve organizenin önemine değinen Elmalı, “Umarım bu yıl bu son olur ve bu sıkıntıyı bir daha başka hiçbir okul yaşamaz” dedi.

“Her gün 25 ders saati boş geçiyor, çocuklar dışarıda boşta, 9 öğretmen eksikliğimiz var”

Geçmiş yıllarda da bunları yaşadıklarını anlatan okul aile birliği başkanı da geç yapılan öğretmenlik sınavları nedeniyle öğretmen eksikliği yaşadıklarını ifade etti.

Tüm eksikliklerin çok önceden bakanlığa verilmesine rağmen hiçbir adımın önceden atılmadığını anlatan Başkan, “Her yıl bunu yaşıyoruz, yeter artık. Her gün 25 ders saati boş geçiyor, çocuklar dışarıda boşta, 9 öğretmen eksikliğimiz var” dedi.

Açıklamada, bir an önce çözüm talep edildi…