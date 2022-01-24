Lefke: CTP ve UBP’den 1’er vekil…
Lefke’de tüm sandıklar açıldı, UBP Lefke’de % 40.17, CTP ise % 31.41 oy aldı.
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Lefke’de tüm sandıklar açıldı, UBP Lefke’de % 40.17, CTP ise % 31.41 oy aldı.
Her iki partiden birer ismin Meclis’e girdiği kesinleşti ancak seçimi hangi adayın kazandığına ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.
YSK’nın resmi verilerine göre Lefke’de DP % 7.53, YDP %6.91, HP % 6.48, Bağımsızlık Yolu %1.87, TKP ise & 1.51 oy aldı.
Bölgede katılım oranı % 63.61 olarak açıklandı, 4 bin 414 seçmen oy kullandı.
İlçede kullanılan geçerli oy sayısı ise 200 bin 679 oldu.
2018 seçimlerinde de her iki partiden birer isim Meclis’e girmişti.
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Etiketler : seçim, seçim 2022