Lefke: CTP ve UBP’den 1’er vekil…

Lefke’de tüm sandıklar açıldı, UBP Lefke’de % 40.17, CTP ise % 31.41 oy aldı.

Her iki partiden birer ismin Meclis’e girdiği kesinleşti ancak seçimi hangi adayın kazandığına ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.

YSK’nın resmi verilerine göre Lefke’de DP % 7.53, YDP %6.91, HP % 6.48, Bağımsızlık Yolu %1.87, TKP ise & 1.51 oy aldı.

Bölgede katılım oranı % 63.61 olarak açıklandı, 4 bin 414 seçmen oy kullandı.

İlçede kullanılan geçerli oy sayısı ise 200 bin 679 oldu.

2018 seçimlerinde de her iki partiden birer isim Meclis’e girmişti.