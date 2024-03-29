Lefke bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak

Lefke bölgesinde fiber optik kablo üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle bugün 09:30 ile 11:30 saatleri arasında ses ve data hizmetlerinde kesintiler meydana gelecek.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu kesintilerden Lefke, Gemikonağı ve Yeşilırmak santrallarından hizmet alan abonelerin etkileneceği belirtilerek "Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz" denildi.