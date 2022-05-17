LBT’nin “Biz Size Hayranız” oyunu son iki temsilini yapıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, "Biz Size Hayranız" oyununun son iki temsilini yarın ve cuma günü yapıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salonundaki temsiller saat 20.00’de başlayacak. Komedi oyununun biletleri, biletinial.com adresinden alınabilecek.

Carole Greep’in yazdığı, Cem Aykut'un yönettiği oyunda Melek Erdil, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.