LBT: “27 Mart’ı umudumuzdan ve mücadelemizden hiç vazgeçmeden kutluyoruz”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde umut ve mücadele mesajı verdi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun 27 Mart mesajında Gazze’de, Ukrayna’da ve ülkede yaşananlara işaret edilerek, “Her şeyi kınıyoruz; yapılan, yapılmayan, yapılacak olan her şeyi kınıyoruz. Sadece kınıyoruz, konfor alanımızdan çıkmadan kınıyoruz, bize dokunmadığı takdirde kınıyoruz” denildi.

Etrafın kılını kıpırdatmayan, sadece konuşan ya da klavye başında şövalyelik yapan insanlarla dolu olduğunun kaydedildiği mesajda, “Söz yeniden biz sanatçılara, sanata, tiyatroya düştü” ifadelerine yer verildi.

Tiyatronun anlatma sanatı, barışın simgesi, toplumun gözü, kulağı ve sağduyusu olduğunun ifade edildiği mesajda, “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü umudumuzdan ve mücadelemizden hiç vazgeçmeden kutluyoruz...” denildi.