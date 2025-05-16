LAÜ’de ‘Yaratıcı ELT Materyalleri’ sergisinin üçüncüsü düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından “Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi III” düzenlendi.

Sergi açılışı Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Ersel tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergide, yabancı dil öğretiminde materyalin önemi vurgulanırken, öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının yaratıcılıklarını geliştirme gayretinde olduklarından da söz edildi. Teorik bilginin yaratıcılıkla uygulamada hayat bulabilmesi için İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarının 4 yıllık eğitim-öğretim süreçlerinde desteklendiği ve değişen ve gelişen yaşam için donanımlı bireyler olarak yetişmeleri çabasının verildiği vurgulandı. Yrd. Doç. Dr. Fatma Özüorçun ve Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok tarafından verilen ‘İngilizceyi Öğretmede Materyal Geliştirme’, ‘Küçük Yaşdaki Çocuklara İngilizce Öğretimi’ ve ‘Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme’ dersleri kapsamında ve söz konusu öğretim elemanlarının önderliğinde İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, Doç. Dr. Sibel Ersel emek veren öğretim elemanlarına ve öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Daha sonra bölüm öğrencilerinin serginin kapsamı ve hazırlanan materyallerin konseptlerini anlatan konuşmalarında ‘Küçük Yaştaki Çocuklara İngilizce Öğretimi’ için kukla kullanımı, görsel figürlerle desteklenerek hazırlanan hikaye kitapları, eğitici posterler, flashcardlar, QR kodlu resimli sözlükler ve daha benzeri birçok görsel materyal hakkında katılımcılara geniş kapsamlı bilgi verildi.

Sergide yetişkin eğitimine yönelik bireyler için yaratılmış materyallerin de sergilendiği stantlar ziyarete açılırken tüm katılımcılara teşekkür edildi.