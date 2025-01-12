LAÜ’de “Para, İnsan Gelişimi ve Büyüme” konulu konferans gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından “Para, İnsan Gelişimi ve Büyüme” konulu konferans gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şube Müdürü Fatma Yorgancıoğlu’nun konuşmacı konuk olarak katıldığı konferansa kalabalık bir öğrenci kitlesi katıldı.

Konuşmasının ilk bölümünde Yorgancıoğlu, İş Bankası’nın 1925 yılındaki kuruluşundan bu yana tarihçesinden bahsetti. Yorgancıoğlu, günümüzde modern bankacılık uygulamalarının gelişmesine öncülük eden İş Bankası’nın, bireylere ve işletmelere temel finansal hizmetleri sunarak ticareti kolaylaştırmak için ekonomiyi desteklemek amacıyla Atatürk’ün önderliğinde kurulduğunu aktardı. Yorgancıoğlu konuşmasında daha sonra, İş Bankası’nın başarısının en önemli etkenlerinden olan pazar konumunu, ekonomik katkılarını, yenilikçi ve küresel yaklaşımını irdeledi.

Konuşmasının ikinci bölümünde Yorgancıoğlu, paranın evrimini anlattı. Takas, metal paralar, madeni paralar ve kağıt paraların, paranın evrimindeki yerlerinden söz eden Yorgancıoğlu, nakitsiz toplumlara geçtiğimiz bu günlerde dijital paranın hayatımızdaki önemini anlatarak dijital paranın hız, rahatlık, gelişmiş güvenlik gibi sunduğu avantajlarından bahsetti.

Konuşmasının son bölümünde ise Yorgancıoğlu, finansal fırsatları değerlendirmek için neler yapılması gerektiğini anlatarak, fırsatları değerlendirme, çeşitlendirme, risk yönetimi ve finansal okuryazarlığın gerekliliğinden söz etti. Yorgancıoğlu, servet artışı amacıyla yatırım stratejileri geliştirirken, yatırım araçlarından tahvillerin, hisse senetlerinin, gayri menkulün ve portföy yönetiminin profesyonel rehberlik eşliğinde kullanılmasındaki öneminden de söz etti. Öğrencilere yatırım tavsiyelerinde bulunan Fatma Yorgancıoğlu, soruları yanıtlayarak sunumunu noktaladı.