“LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinliği düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” bahar dönemi etkinliklerinin ikincisi gerçekleşti.

LAÜ öğrencileri farklı atölyeler ve yarışmalar ile bir araya geldi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu katkılarıyla gerçekleşen etkinliklerde, eğlenceli oyunlar, ödüller ve bilgi yarışmaları yer aldı. Gün içerisinde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının yapıldığı Cumartesi etkinliğinde LAÜ öğrencileri farklı aktivitelere katıldı.

Etkinlik programında, Cevap ver LAÜ Bilgi Yarışması, Kartvizitini Yarat, Bir Anı Bırak Atölyesi, Origami Atölyesi, Mandala Atölyesi, Tavla, Langırt ve Bilardo Turnuvaları, Küresel Isınma ve Suyun Önemi Standı yer aldı.

Gecenin sonunda ülkenin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan sahne alarak, LAÜ öğrencilerine birbirinden güzel parçalar seslendirdi.