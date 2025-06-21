LAÜ’de mezuniyet coşkusu yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı mezunları 19 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı.

Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Milletvekili Fırtına Karanfil ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora programlarından 1768 mezun verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, mezun olan öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Öztürkler konuşmasında, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençleri tebrik ederek, onların sevincini, heyecanını ve gururunu hep birlikte paylaştıklarını dile getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü, kültürlerin buluştuğu ve evrensel değerlerin yeşerdiği bir üniversitenin mezuniyet töreninde olduklarına değinen Öztürkler, öğrencilerin bu topraklarda aldığı eğitimin, yalnızca bireysel kariyerlerine değil; topluma, ülkelerine ve insanlığa sunacakları katkılara da temel teşkil edeceğini söyledi. Öztürkler Lefke Avrupa Üniversitesi’nin mezunlarının aldıkları eğitimle geleceği inşa edip gelecek nesillere ışık olacaklarını ifade ederek, üniversite rektörü, mütevelli heyeti, akademisyenleri ile birlikte yapılan çalışmalarla Lefke Avrupa Üniversitesi’nin hem batının hem de KKTC’nin incisi haline getirildiğine işaret etti.

Konuşmaların ardından onur konuklarının üstün başarı gösteren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı. Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.