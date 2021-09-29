LAÜ’de haftanın 6 günü, 17:00’ye kadar antijen

Lefke Gazi Lisesi idaresi ve Okul Aile Birliği girişimi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Cumartesi gün dahil haftanın 6 günü saat 17:00’ye kadar antijen test yapılacağı duyuruldu.

Lefke Gazi Lisesi, Okul Aile Birliği ve okul idaresinin müracaatları neticesinde bölgenin temel taşlarından biri konumunda olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, her gün 13:00'a kadar olan test saatinin öğrencilerin ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamamaları için saat 17:00'a kadar uzatıldığını belirtti.

Talebe olumlu yanıt veren Lefke Avrupa Üniversitesi’nin tüm yöneticilerine ve özellikle Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'e Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve çalışanları adına teşekkür edildi.