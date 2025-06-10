LAÜ ELT Bölümü tarafından materyal bağışı yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Yabancı Diller İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ‘Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi’nde sergilenen yaratıcı eğitim-öğretim materyalleri Yedidalga İlkokulu’na verildi.

LAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Özüorçun ve Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok tarafından verilen ‘İngilizceyi Öğretmede Materyal Geliştirme’ ve ‘Küçük Yaştaki Çocuklara İngilizce Öğretimi’ dersleri kapsamında geliştirilen yaratıcı eğitim-öğretim materyalleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Ersel ve öğrenciler eşliğinde Yedidalga İlkokulu Müdürü Cemal Çamlıca ve İngilizce Öğretmeni İsmet Zayımlar’a teslim edildi.

LAÜ öğrencilerinin tasarladığı materyaller, Yedidalga İlkokulu’nun İngilizce sınıfında eğitim gören öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerinde onlara görsel materyal desteği sağlamak ve dil öğretimini daha kalıcı hale getirebilmek amacıyla kullanılacak.