Latin ateşi River Side havuzbaşında olacak

Murat OBENLER

Ülkemizde yaz mevsiminin başlaması ve turizm sezonunun da açılmasıyla birlikte oteller de bu yönde programlar ile yerli ve yabancı misafirlerine keyifli zamanlar geçirmeyi amaçlıyor. Ülkemizin köklü dans okullarından AKARE Dance &Sport Center ile Fuego Events işbirliğinde yaz mevsiminde her Cuma akşamı çaça, salsa, rumba, merenque, samba ve bachata gibi hareketli müzik türlerinden oluşan Latin gecesi ülkemizin en köklü turizm tesislerinden River Side Otel’de olacak. AKARE dansçıları yanı sıra tüm dans severlere de açık olacak gecelerin ilki 27 Mayıs Cuma, River Side havuz başında yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu ilk gecede dansçılar dans eğitmeni ve DJ Ahmet Arık’ın hazırladığı setlerle gece boyunca dans ederek eğlenceli bir Cuma gecesi yaşadılar. Latin geceler yaz boyunca her Cuma akşamı River Side havuz başında olacak.