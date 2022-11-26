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Larnaka’ya sosyal konut için ihaleye çıkıldı

Larnaka’ya sosyal konut için ihaleye çıkıldı

Larnaka’ya bağlı “Ay.Nikolaos” köyüne sosyal konut evleri inşa edilmesi için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

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Larnaka’ya bağlı “Ay.Nikolaos” köyüne sosyal konut evleri inşa edilmesi için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, sosyal konutların gelir kriterlerine göre, ya satış yöntemiyle, ya da çok uygun kiralarla hak sahiplerine verileceğini yazdı.

Haberde, projenin ilk aşamasında 24 sosyal konut evi  planlandığı,  toplamdaysa 32 ev inşa edileceği ifade edildi.

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