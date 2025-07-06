53. Geleneksel İskele Festivali, unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Festivalin en anlamlı gecelerinden biri olarak kabul edilen, Kıbrıs kültürünün ve toplumsal hafızasının yaşatıldığı Larnakalılar Gecesi, duygusal anlara sahne oldu. Larnaka’ya dair görsellerin yer aldığı slide gösterisi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Programın sonunda ise Larnaka’ya özgü nohutlu pilav ve Rahmetli Aşık Ali Dayı’nın efsaneleşmiş acuvalı tatlısı misafirlere ikram edildi. Geceye gönderdiği mesajla katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnakalılar Gecesi’nin sevgi ve birliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Ada genelindeki Larnakalılar, İskele’de, “Larnakalılar Gecesi’nde” buluştu

53. Geleneksel İskele Festivali, Larnakalılar Gecesi ile devam etti. Bu yıl 13.’sü düzenlenen gecede katılımcılara bir kez daha nostalji yaşatıldı. Gecenin sunuculuğunu ise kendisi de Larnakalı olan İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık yaptı. İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonundaki Larnakalılar Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Turizm Pazarlama ve Tanıtma Müdürü Mine Emiroğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Eray Göksan, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Onursal Başkanı Göksel Saydam, Kurucu Başkanı Ayten Akmen, Larnakalılar ile İskele halkının yanı sıra yerli yabancı çok kişi katıldı.

Menteşoğlu: “Amacımız; kültürü yaşatmak ve geçmişi anmak”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 13. Larnakalılar Gecesi’nin açılış konuşmasını Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu yaptı. Konuşmasında her zaman yanlarında olan, gecenin düzenlenmesi için de her türlüğü desteği sağlayan ancak geçirdiği rahatsızlık nedeniye gecede aralarında olmayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hem teşekkür etti hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sadıkoğlu: “Bu gece sevgi ve birliğin en güzel göstergelerinden biridir”

Larnakalılar Gecesine de bir mesaj gönderdi. Sağlık nedenlerinden dolayı katılamadığını belirten Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi: “Larnakalılar Gecesi, sadece bir buluşma değil; bir aidiyetin, bir geçmişin, bir kültürün ve en önemlisi de köklerimize duyduğumuz sevginin ifadesidir. Bizler, nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım; kalbimizde bir Larnaka, bir İskele sevgisi taşımaya devam ediyoruz. Bu gece de bu sevginin, bu birliğin en güzel göstergelerinden biridir.”

Hatıralarla dolu bir gece

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sahne aldığı halk dansları gösterisi, gecenin coşkusunu yükseltirken, Aksoy Hüseyin Ruso, Erşen Ummanel, Göksel Saydam ve Mehmet Züğürt, geçmişin izlerini salona taşıyan Larnaka’dan Hatıralar, Söyleşiler ve Şiirler” konulu söyleşileri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Geleneksel tatlar ikram edildi

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, derneğe yaptıkları katkılardan dolayı İskele Kaymakamlığına ve Larnaka’ya olan bağlılığı ile tanınan Derviş Güryel’e plaket takdim etti. Larnaka’ya dair görsellerin yer aldığı slide gösterisi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Programın sonunda ise Larnaka’ya özgü nohutlu pilav ve Rahmetli Aşık Ali Dayı’nın efsaneleşmiş acuvalı tatlısı misafirlere ikram edildi.

Festival bu gece sona eriyor

27 Haziran’da başlayan 53. Geleneksel İskele Festivali, 10. Gününde de çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu gece saat 22.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda ücretsiz halk konserinde SILA müzikseverlerle buluşacak.