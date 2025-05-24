Larnaka’da okulun bahçesini ateşe verdiler

Larnaka’da Drosia ortaokulunun bahçesinin dün sabaha karşı kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.

Kimliği bilinmeyen kişilerin okulun bahçesindeki bankları ateşe verdiğini ve bunun sonucunda okulda hasar meydana geldiğini yazan Alithia, yangının söndürülmesi için itfaiye müdahalesi gerektiğini kaydetti.

Okulun duvarlarına İngilizce sloganlar yazıldığını da belirten gazete, polis araştırmalarının sürdüğünü yazdı. Gerek kundaklama, gerekse duvar boyama olayı arkasında öğrenciler olduğunu belirtildi.