Larnaka’da Kıbrıslı Türk malı üzerine yapılan barakaların yıkımına başlandı

Larnaka’da “Grigoris Afksentiu Caddesi” üzerinde Kıbrıslı Türk malı arsalar üzerine inşa edilmiş barakaların Belediye tarafından yıkım işlemine dün başlandığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Türk malı üzerine kurulan ve işyeri olarak kullanılmak üzere Kıbrıslı Rum göçmenlere verilen barakaların görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle yıkılması kararı alındığını hatırlattı.

Barakaları tasarruflarında bulunduran 11 Kıbrıslı Rum’dan 6’sının, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin sunduğu, barakaların yıkılması ve inşa edilecek yeni binaların kendilerine kira karşılığı verilmesi önerisini kabul ettiği belirtilen haberde, kabul etmeyen 5 Kıbrıslı Rum’un tasarrufundaki barakaların yıkım emri için mahkemeye başvurulduğu kaydedildi.

FOTO: ARŞİV