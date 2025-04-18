Larnaka’da kadına şiddet ve kaçırma

Larnaka’da çarşamba akşamı 34 yaşındaki bir adamın, tanışıklığı olduğu bir kadını otopark içerisinde, herkesin gözü önünde darp ettiği ve zor kullanarak kaçırdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, olaya şahit olan bir kişinin polise şikayette bulunduğunu ve 34 yaşındaki şahsın bir süre sonra tespit edildiğini kaydederek, şahsın polisleri görünce daha da öfkelenerek saldırıya geçtiğini, akabinde de gözaltına alındığını yazdı.

Gazete, darp edilen kadının da 34 yaşındaki şahıs aleyhinde şikayetçi olduğunu belirterek, şahsın dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.