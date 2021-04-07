Larnaka’da deniz sörfü şöleni

Salgın günlerinde özlenen renkli görüntülerden biri Larnaka’da, Mazatos plajında yaşandı. Yelken sörfüyle adeta göğe tutunan çok sayıda sporcu, özgürlük mesajı verdi, tüm ustalıklarını sergiledi. Kıbrıs’ın güzel sahillerinden Larnaka’da güçlü rüzgara meydan okuyan deniz tutkunları, yamaç paraşütü, yelken ve uçurtma sörfleri, su kaykaylarıyla çılgınca eğlendi.

Katia Christodoulou (CNA)