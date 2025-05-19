Larnaka’da bir evde 333 gram uyuşturucu bulundu

Güney polisinin geçen akşam Larnaka’da gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda bir evde uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda söz konusu evde 333 gram kokain, 6 bin 670 euro nakit para, 1,8 gram hintkeneviri, hassas terazi, aynı zamanda üzerinde uyuşturucu madde izleri olduğu düşünülen bir makas ile jilet ele geçirdiğini yazan Alithia gazetesi, olay sırasında evde bulunan 29 yaşındaki erkek şahıs ile 27 yaşındaki bir kadının polis tarafından tutuklandıklarını kaydetti.

Söz konusu şahısların dün sabah Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldığını yazan gazete, mahkemenin evin kiracısı olan 29 yaşındaki şahsın sekiz gün gözaltında kalmasına, 27 yaşındaki kadının da serbest bırakılmasına karar verdiğini ekledi.