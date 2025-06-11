Larnaka’da araç kundaklandı

Larnaka’da 33 yaşındaki bir kadına ait araba, dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre arabanın yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklandığını ve aracın kullanılamaz hale geldiğini yazdı.

Haberde, aracı kundaklayan kişinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

119 karton gümrüksüz sigara ele geçirildi

Gazete, bir diğer haberinde de Baf Havalimanı’nda dün, bir yolcunun valizinde 119 karton gümrüksüz sigara tespit edildiğini yazdı.

26 yaşındaki yolcunun Londra’ya gideceğini belirten gazete, şahsın valizlerinde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 119 karton sigara tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, şahsa 8 bin euro para cezası kesildiği de ifade edildi.