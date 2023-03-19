Larnaka'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Narkotik Şube polislerinin, dün sabah Larnaka Havalimanı’na gelen bir yolcunun bagajında 16 kilo 800 gram hintkeneviri tespit ettiği belirtildi.

Güneydeki internet haber sitelerine göre polis, gümrük makamları iş birliğiyle yaptığı arama sonucunda , 33 yaşındaki kadın yolcunun bagajında, içerisinde 16 kilo 800 gram hintkeneviri bulunan 13 adet naylon poşet tespit etti.

Polis, bahse konu 33 yaşındaki kişiyi, uyuşturucu ithalatı, uyuşturucu bulundurma ve başka kişilere temin etmek suçlarından tutukladı.