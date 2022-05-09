Larnaka ve Baf'tan 140 rota

Hermes Havalimanları, uçaklarda Yaz 2022 uçuş programını başlattı. Eski uçuş programında eski uçuş programı yer yer güncelleniyor.

Hermes Avalanches'ın yardımıyla, Larnaka ve Baf'ın uçaklarına yüzde 140, 95 destinasyonda yüzde 95'e varan oranlarda seyahat edebileceksiniz.

Nisan 2022'de karayolu trafiğinin %85'i kayıt dışı kayıt sistemine kaydı. 1 Ocak - 30 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında Larnaka ve Baf havalimanları arasındaki trafikte toplam 1.587.337 yolcu hayatını kaybetti. Nisan 2022'den itibaren yolcu trafiği İngiltere ve Yunanistan, Almanya, İsrail, Polonya, Avusturya ve İtalya'ya ulaştı.

Kıbrıs gibi yeni destinasyonlar Pisa (Ryanair ile), Salzburg (Eurowings), Bern (Helvetic), Nürnberg (Correndon) ve Cidde'ye (Cyprus Airways) uçuyor. Bu rotasyon yeni ise, tam rotasyon iki yıl boyunca tekrarlanacaktır. Özellikle İngiltere, Norveç (TUI) ve Belfast'a (Jet2) Baf'a, Danimarka Aalborg'a (Jet Time) Larnaka'ya, Trondheim'dan (Güneş) Stavanger'e (Norveç) Norrköping'den (Jet) Larnaka ve İsveç'e uçuşlar Time), Orebro ve Växjö Kronenberg (Sunclass) Larnaka'ya.

EasyJet'in Paris CDG'si Larnaka'dan haftada iki yeni uçuş başlatıyor. Wizzair'in Londra Gatwick'ten Larnaka'ya haftalık yolculuğu yaklaşık 10 dakikadır. Ayrıca şirket hem Larnaka-Cardiff hem de Larnaka-Erivan'a uçacak.

Eurowings'ten Prag ve Stockholm'e haftada iki, Arlanda'dan Larnaka'ya uçuş var. Jet2 Bristol'den hem Larnaka hem de Baf'a, yeni bir servise 2 saatlik servis hizmeti, Ryanair'den Newcastle's Baf'ın uçuşuna 2 saatlik uçuş. Diğer operatörler arasında Cyprus Airways Larnaca-Cairo, Correndon Larnaca-Düsseldorf, TUS Airways ve Larnaca-Paris yer almaktadır.