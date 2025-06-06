Larnaka ve Baf Havalimanlarında kapasite artışı çalışmaları başladı

Larnaka ve Baf havalimanlarının toplam yolcu kapasitesini 17,4 milyona çıkarmayı ve ihtiyaçları 2040’a kadar karşılamayı hedefleyen genişletme çalışmalarının ikinci etabı dün düzenlenen temel atma töreniyle başladı.

“Hermes Airoprts” tarafından Larnaka Havalimanı’nda düzenlenen törende, temeli Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis attı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in temele zaman kapsülü gömdüğünü yazdı.

Habere göre, Hristodulidis törende yaptığı konuşmada projenin, “devlet-özel sektör birlikteliğinin önemli sonuçlarından biri” olduğunu ve bu tür iş birliklerinin, projelerin etkinliği ve hızlı lerleme sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Schengen Bölgesi’ne katılım hedefine de işaret eden Hristodulidis, havalimanlarının, bu stratejik hedefin başarılabilmesi için önemli altyapılar olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre, her iki havalimanının terminallerinin genişletilmesini öngören ikinci etabın 170 milyon Euroluk maliyetinin tamamını Hermes Airports karşılayacak. Larnaka’da, toplam 20 bin metrekarelik alanı kapsayacak proje çerçevesinde mevcut binaya bitişik yolcu geliş ve gidiş kapıları, bagaj kabul, check in, güvenlik kontrol, duty free alanları içeren ek bina ve uçakların park edeceği alanlar yapılacak.

Baf Havalimanı’nda ise terminal binasının hacmini yüzde 30 oranında artıracak ve manevra alanını rahatlatacak önemler alınacak, güney paralel taksi yolu genişletilecek. İkinci etabın tamamlanmasıyla Larnaka Havalimanının kapasitesi 12,4 milyon yolcu, Baf Havalimanı’nın kapasitesi de 5 milyon yolcu artırılacak. Larnaka’daki çalışmaların 30 ay, Baf’taki çalışmaların ise 27 ay sürmesi bekleniyor.