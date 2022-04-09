Larnaka Limanı’na 1.2 milyar Euro’luk proje

Larnaka Limanı ve marinası, entegre inkişafı için “Kition Ocean Holgings” konsorsiyumuna devredildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, 1,2 milyar Euro’ya mal olacak entegre inkişaf projesini, “ülke tarihinin en büyük yatırımı” diye niteledi.

Anastasiadis, projeye başlaması için liman ve marinanın anahtarlarını yüklenici şirkete verdiği günü “tarihi” olarak değerlendirdi.

Taşımacılık Bakanı Yannis Karusos, toplamda 1,2 milyar Euro’yu aşacak bu yatırımın ticarete, denizciliğe, turizme, taşımacılığa ve genel olarak Kıbrıs ekonomisine birçok avantaj sağlayacağı görüşünü ortaya koydu.

Törende konuşan “Kition Ocean Holdings” konsorsiyumu CEO’su Panos Aleksandru, entegre inkişaf projelerinin tamamlanmasından sonra Larnaka Limanı’nın 3 bin metrekarelik alana sahip 10 iskeleye, gerek ticari gerekse kurvaziyerler için ultra modern terminaliyle yolcu bölümünde modernleştirilmiş altyapılara sahip olacağını söyledi.

Aleksandru, marinanın da, dünyanın en büyük yatlarından bazılarının da (125 metreye kadar) demirlemesine olanak sağlayacak şekilde, 800 civarında teknenin demirleyebileceği kapasiteye ulaşacağını anlattı.