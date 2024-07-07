Larnaka Havalimanı'na bagajında 15 kiloyu aşkın uyuşturucuyla geldi

Yurt dışından dün Larnaka Havalimanı’na gelen bir yolcunun bagajında yüklü miktarda uyuşturucu tespit ettiği belirtildi.

“Sigmalive” internet sayfasına göre, gümrük makamları ve polisin iş birliğiyle dün, yurt dışından Larnaka Havalimanı’na gelen 30 yaşındaki bir şahsın bagajında, toplam 15.6 kilo Hint keneviri ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken polis olayla ilgili araştırma başlattı.