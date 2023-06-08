Lapta'da ölümlü trafik kazası

Lapta'da meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nguyen Hong Nhi (K) yaşamını yitirdi.

Polisin açıklamasına göre, söz konusu kişi 19.50'de Turan Sokak'ta SD 398 plakalı motosikletle seyir halindeyken durmadan kavşağa girdiğinden, Menteş Soyluhan (E-20) yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin araçla çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Soyluhan ise tututuklandı.

Soruşturma sürüyor.