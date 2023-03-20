Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri, “Yaşlılarımızın Evleri Şenleniyor” projesi kapsamında Alsancak ve Lapta bölgesinde ikamet eden bazı yaşlıların evlerini ziyaret etti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi işbirliğinde, belediyeye kayıtlı 65 yaş üstü üyelere ulaşan öğrenciler dört haftalık süre içerisinde sekiz eve ziyaret gerçekleştirerek, büyükleriyle sohbet edip, geçmişteki sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili röportajlar yaptılar.

Fotoğraf ve video çekimleri de gerçekleştiren öğrenciler, ziyaretler esnasında unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri bu proje ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “İyilikte Yarışalım” temalı Sosyal Sorumluluk Projesi yarışmasına da katılım sağlayacak.

Lapta Yavuzlar Lisesi’nden yapılan açıklamada, “Yaşlılarımızın Evleri Şenleniyor” projesinin danışmanlığını Vedia Khan, Nilay İnandım ve Emine Öz gerçekleştirdi.

Proje ile öğrencilerin yaşlı sakinler ile buluşarak, toplumsal kaynaşmayı sağlama, en güçlü değerlerden iyilik olgusunu deneyimleme, farkındalık oluşturma ve büyüklerin hayat tecrübelerinden deneyim kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Aynı zamanda, şimdiki ve gelecek nesilleri geçmişle buluşturarak, öğrencilere empati duygusunu kazandırma, örf, adet ve geleneklerine sahip çıkmalarına katkı sağlamanın hedeflendiğine dikkat çekildi.

Dört haftayı kapsayan proje süresince ev ziyaretleri yapan öğrenciler projenin sonunda, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle de Lapta Huzur Evi’ndeki yaşlıları ziyaret ederek, buradaki yaşlılarla da vakit geçirip sohbet ettiler.