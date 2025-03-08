Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ndeki ihalesiz alımlarla ilgili denetim talebi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Grubu, belediyenin bazı araç alımlarında Kamu İhale Yasası'na aykırı hareket edildiği iddiasıyla Sayıştay Başkanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

CTP'li Belediye Meclis üyeleri adına yapılan başvuruda, belediyenin ihalesiz bir şekilde araç alımı gerçekleştirdiği, bu alımın Belediye Meclisi kararıyla sonradan usulen onaylanmak istendiği ifade edildi. Ayrıca, araçların satın alındığı belirtilen şirketin, L.A.Ç. Belediye Meclis üyesi İsmail Tarancı ve birinci dereceden bir akrabasının hissedarı olduğu bir şirket olduğu ve bu durumun yasaya açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Başvuruda ayrıca, 25 Aralık 2023 tarihinde Belediye Meclisi'nin ekskavatör alımı için ihale açılması yönünde aldığı karara rağmen, ihalesiz bir şekilde ve Belediye Başkanının doğrudan alım yetkisini aşan bir meblağ ödenerek ekskavatör satın alındığı da vurgulandı.

CTP Meclis Grubu, yapılan bu alımların yasalara aykırı ve şeffaflıktan uzak olduğunu belirterek, Sayıştay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili denetim talep etti.

CTP’den başvuruya destek

Sayıştay Başkanlığı’na yapılan başvuru esnasında, CTP LAÇ Belediyesi Meclis Grubu adına Zafer Hüray ve Halil Erdoğuş'un yanında, CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat ile İlçe Sekreteri Deniz Tuğberk de hazır bulundu. CTP’li yetkililer, yerel yönetimlerde hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.