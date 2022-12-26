Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.

Buna göre; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

CTP- EMRAH EDİZER

UBP- YUSUF SONAY

UBP- SİNEM KARDANA

UBP- SONAY AKGÜNEY

UBP- NİHAT REYHAN

UBP- DOĞAN BORANSEL

CTP- HALİL ERDOĞUŞ

CTP- MÜRÜDE BEŞOK

CTP- ZAFER HÜRAY

CTP AYTEN SAFEL

DP- İSMAİL TARANCI

DP- OĞUZ KARAÇAY

YDP- HARUN ATEŞ

YDP- ALİ ÇAĞLAYAN