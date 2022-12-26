Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi meclis üyeleri
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
Buna göre; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
CTP- EMRAH EDİZER
UBP- YUSUF SONAY
UBP- SİNEM KARDANA
UBP- SONAY AKGÜNEY
UBP- NİHAT REYHAN
UBP- DOĞAN BORANSEL
CTP- HALİL ERDOĞUŞ
CTP- MÜRÜDE BEŞOK
CTP- ZAFER HÜRAY
CTP AYTEN SAFEL
DP- İSMAİL TARANCI
DP- OĞUZ KARAÇAY
YDP- HARUN ATEŞ
YDP- ALİ ÇAĞLAYAN
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Etiketler : Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi