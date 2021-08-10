Lambalar yanmıyor ama güvenlik kameraları tamam!

Ülkede trafikteki kronik sorunlardan biri olan ana yollardaki aydınlatma lambalarının birçoğunun yıllardır arızalı olması yetkililerce kanıksanırken yollardaki güvenlik kameraları için çalışmalar sürüyor.

Başkent Lefkoşa’da Hamitköy çemberi yanındaki güvenlik kamerasında öğle saatlerinde 50 dereceye yaklaşan sıcak altında yapılan çalışmalar dikkat çekti.

Yol çizgilerinin belirgin olmadığı ve çukurlarla dolu yollarda aydınlatma lambalarının da yanmaması yüzünden özellikle geceleri trafik güvenliği azalıyor ve sürücüler zor anlar yaşıyor.