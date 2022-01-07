Lakadamya’da trajedi: 2 ölü

Lakadamya’da bir trajedi yaşandı. Polisten alınan bilgilere göre Kamerun uyruklu iki şahıs, sabah saat 9 sularında Lakadamya’daki evlerinde ölü bulundu. 2 şahsın odada yanmış halde bulunan kömürden çıkan zehirli gazdan dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Aynı kaynaktan alınan bilgilere göre yine Kamerun uyruklu 3’üncü bir şahıs yarı baygın halde aynı odada tespit edildi ve Lefkoşa hastanesine kaldırıldı. (PIK)