Hükümet programı sivil toplum örgütleri tarafından yeterli bulunmadı. Programda yazılanların nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılmadığını söyleyen örgüt temsilcileri, çalışmalara ilişkin atılacak adımların belirlenmediğini kaydetti: “LAF VAR, YOL HARİTASI YOK”

Ayşe GÜLER

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Bir sürü laf var ama yol haritası yok”

Hükümet programında önceliklendirme olmadığını belirten Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, “Hükümet programında bir sürü laf var ama yol haritası yok” şeklinde konuştu.

Tulga, pandemi nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde esnafın biriken borçlarına ilişkin herhangi bir açılım olmadığını söyledi.

Programda ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ifadeler olduğunu ancak bu konuda yalnızca hellim üzerinde tartışmalar olduğunu ifade eden Tulga, “Bütün alanlarda ciddi ciddi ele alınması gereken bir konuydu” şeklinde konuştu.

Tulga, “sorunlardan söz ediliyor, konulardan da bahsediliyor. Ancak özellikle bu kadar sıkıntının olduğu dönemde önceliklendirme öne çıkmadı” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut:

“Söylenenlerin nasıl yapılacağından bahsedilmiyor”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hükümet programında sağlık alanında söylenenlerin kağıt üzerinde güzel olduğunu ancak nasıl yapılacağından bahsedilmediğini söyledi.

Gürkut, yarım hastanelerin tamamlanması, yaşlı bakım evleri, AMATEM’in her hükümet döneminde gündeme geldiğini hatırlattı.

Uzun süredir Lefkoşa’ya yapılacağı konuşulan yeni hastanenin modelinin ne olacağının çok önemli olduğunu belirten Gürkut, sağlıkta Hal Yasası, çevre bilinci ve gıda güvenliğinden de bahsedildiğini ancak atılacak adımların önemli olduğunu kaydetti.

Gürkut, güncelliğini yitiren yasalar olduğunu, kamu hastanelerinde sağlık çalışanları ve hekimlerin güvencesiz, kadrosuz çalıştığına vurgu yaptı.

“İlaç Eczacılık Dairesi’nin Teşkilat Yasası’nın güçlendirileceğinden bahsediliyor. Ama

bütçenin nasıl artırılacağından bahsedilmedi” diyen Gürkut, koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu, programda yer almamasını eleştirdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

Reformist bir yaklaşımla her konu ele alınmalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, reformist bir yaklaşımla her konunun mevzuatı ile birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Gürcafer, yarım kalan tüm ihalelerin tamamlanmasının şart olduğunu da kaydetti, “Girne’deki hastaneden önce Güzelyurt’taki hastane bitirilmeli” şeklinde konuştu.

“Yeni kurulmuş bir hükümet var. Sorunları biliyor” diyen Gürcafer, “Ülkenin sosyal ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Ekonomik ve siyasi özgürlüğünü kazanmalı” dedi.

Gürcafer, şöyle devam etti: Bir süre bekleyeceğiz. Tüm kadrolarla katkı koymaya hazırız.

Trenin içerisindeki ray ülkeyi ayağa kaldırma rayı olacak.

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti programını açıkladı ‘Ekonomik reform şart’