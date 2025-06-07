Kuzeyden güneye yasadışı yollardan geçen 11 kişi tutuklandı

İngiliz üs polisi ile güney polisinin ortak düzensiz göçmen operasyonunda eski Larnaka-Mağusa yolunda 11 kişi yakalandı.

Habere göre, üs polisi tarafından yapılan açıklamada üslerde gözaltına alınan 11 kişinin Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye yasadışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

Gözaltında bulunan kişilerden 6’sı için “Aracı”, 5’i için ise “Yasaklı göçmen” tanımı kullanıldı.

Alithia 5 Haziran günü düzenlenen "Nexus" kod adlı ortak operasyon çerçevesinde tamamı Suriyeli erkeklerden oluşan 11 kişinin eski Larnaka-Mağusa yolu üzerinde yakalandığını yazdı.