“Kuzeyden güneye ‘susturuculu silahla’ geçti”

Rus pasaportuna sahip Azeri bir kişinin, Lokmacı’dan güneye geçişinin ardından polis tarafından tutuklandığı, şahsın üzerinde susturuculu silah çıktığı güneyde basına yansıdı.

Politis gazetesi “İnfaz İçin Geldi” başlığı altında verdiği haberinde, Rus pasaportuna sahip 38 yaşında Azeri’nin dün öğle saatlerinde kuzeyden, Lokmacı üzerinden güneye geçiş yapması sonrasında tutuklandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum polisinin aldığı bir ihbar üzerine şahsın takibe alındığını, barikattan geçişi sonrasından araç kiraladığını ve seyir halindeyken polisin operasyonuyla yakalandığını belirten gazete, söz konusu kişinin aracında yapılan aramada susturuculu silah ve “başka deliller de” ele geçirildiği vurguladı. Habere göre şahsın sorgusunu sürüyor.

FOTO: ARŞİV