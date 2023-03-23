Kuzeyden güneye 12 bin 800 paket sigara kaçırdılar

Kıbrıs’ın güneyine 64 kutu; yani, 12 bin 800 paket tütün ve sigara geçiren üç Kıbrıslı Türk, Gümrük Dairesi ekiplerince tespit edilerek tutuklandı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Londra’ya gitmek üzere Larnaka Havalimanı’na giden üç Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından durdurularak arandı. Bagajlarında yapılan arama sonucunda 64 kutu tütün ve sigara tespit edildi.

Gümrük Müdürlüğü'ne göre, tütün ürünlerinin ambalajları üzerinde gerekli uyarılar, güvenlik ve izleme etiketleri bulunamadı.

Üç kişi, ele geçirilen sigara ve tütünlerin gümrük vergisinin 19 bin 476 Euro tutarında olması nedeniyle tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan üç Kıbrıslı Türk, 1700 Euro para cezasına çarptırıldı.