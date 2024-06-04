Kuzeyden alındığı iddia edilen 28 karton sigara ele geçirildi

Kermiya Geçiş Noktası’ndan Kıbrıs’ın güneyine geçiş yapmaya çalışan bir kişinin aracında dün Kıbrıslı Rum gümrükçüler tarafından yapılan aramada, kuzeyden alındığı iddia edilen 28 karton gümrüksüz sigara tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, sigaraların İngiltere’ye gönderilmek amacıyla alındığını öne sürerken, kutuların üzerinde Türkçe veya Yunanca herhangi bir uyarı ile takip kodunun bulunmadığını yazdı.

Haberde, gümrüksüz sigaralara el konulduğu ve sigaraları güneye geçirmeye çalışan şahsa 1,755 Euro ceza kesildiği belirtildi.