Kuzeyden aldıkları “10 bin karton” sigarayı Larnaka’dan İsrail’e kaçırmaya çalıştılar

Kıbrıs'ın kuzeyinden aldıkları 10 bin karton sigarayı Larnaka limanından İsrail'e kaçırmaya çalışan 5 İsrail yurttaşı Kıbrıslı Rum yetkililer tarafından tutuklandı.

Binlerce karton sigarayı tekneye yüklerken İsrailli dört erkek şahıs "suçüstü" yakalanırken, sonrasında bir de kadın olayla ilgili olarak tutuklandı ve Larnaka Bölge Mahkemesi'ne sevk edildi.

Polisin bir otel odası, iki araç ve Larnaka'daki kiralık bir evde yaptıkları aramada 10 bin kartondan fazla sigara, nakit para ve bir miktar da kokain bulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberinde İsrailliler'in 10 bin paketten fazla sigarayı Kıbrıs'ın kuzeyinden satın aldıkları ve bunları İsrail'de satmayı planladıkları belirtildi.