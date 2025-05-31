“Kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum malı satışlarına Kıbrıslı Rum emlakçılar da karıştı”

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın kuzeyindeki eski Kıbrıslı Rum mallarını “gasp ettiği” gerekçesiyle tutukladığı ve hakkında hukuki süreç yürüttüğü İsrail asıllı Türk vatandaşı iş insanı Simon Mistriel Aykut’un (74) oğlu Jack Yaakov Afik’in (52) Selanik’teki mal varlığının 12 apartman dairesinden oluşan bölümünü dondurduğu haber verildi.

Fileleftheros “Gaspçıların Mal Varlıklarına Blok… MOKAS Selanik’te Aranan İsraillinin 12 Dairesine El Konuldu” başlığıyla manşete çektiği haberinde Kıbrıs Rum polisinin, Örtbas Suçlarıyla Mücadele Birimi’nin (MOKAS), kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum mallarının “iç edilmesine” karıştıkları gerekçesiyle aranan kişiler hakkında Uluslararası tutuklama emri çıkarmakta ve kişilerin yurt dışındaki mal varlıklarına el koymakta olduğunu yazdı.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti makamları geçen ay Yunan makamlarının iş birliğinde Jack Yaakov Afik’in Selanik’teki çok katlı bir apartmanda, Yunan Tapusunun verilerine göre 614 bin euronun üzerinde değere sahip 12 apartman dairesi ve dükkanına el koydu.

Afik’in Selanik’teki mal varlığının, Kıbrıslı Rum makamlarının çıkardığı Avrupa Soruşturma Emri tahtında Yunan makamlarının yaptığı delil toplama ve mal varlığı tespiti çalışması sonucu saptandığı ancak belirtilen haberde elde edilen veriler ışığında Yunanistan’da aileye ait başka mal varlıkları da saptanabileceği kaydedildi.

Selanik’teki 12 daireye el konulmasıyla Avrupa Soruşturma Emri’nin “kısmen yerine getirilmiş olduğunu” belirten gazeteye göre Kıbrıs'ın güneyindeki, “yetkili” bir kaynak Kıbrıs Rum polisinin kovuşturmasının devam etmekte olduğunu, halen yargı süreci devam etmekte olan 4 davayla (Simon Mistriel Aykut, Ewa Isabella Kunzel, Yazan Sarai Eldin, Denys Pohodin) sınırlı olmadığını, başka devletlerin makamlarıyla da mal varlığı saptama ve el koyma faaliyetlerine devam edildiğini söyledi.

Gazete Simon Mistriel Aykut’un tutuklanmasından sonra Jack Afik’in Güney Kıbrıs’ta bulunan 1,2 milyon euro değerindeki mal varlığına da el konulduğunu hatırlattı.

“Kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum malı satışlarına Kıbrıslı Rum emlakçılar da karıştı”

Öte yandan Politis “Kıbrıslı Rum Emlakçıları da Gaspçılarla… Emlakçılar Kayıt Konseyi Başkanlığı dün Polise İsimler, Adresler ve Fotoğraflar Sundu” başlıklı manşet haberinde adanın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıslı Rum emlakçıların da kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum malı alım-satımlarına karıştığının “belgelendiğini” haber verdi.

Gazete Emlakçılar Kayıt Konseyi Başkanlığı’nın dün Kıbrıs Rum polisine, haklarında 5 aydır delil topladığı adanın güneyinde faaliyet gösteren iki emlak ofisinin isim, adres bilgileri ile elektronik mesaj ve fotoğraflar sunarak şikayetçi olduğunu yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rum Emlakçılar Kayıt Konseyi adına araştırma yapan kişiler, Kuzeye gelerek güneyde faaliyet gösteren emlak ofisiyle iş birliği yaptığı belirlenen Girne’deki bir emlak ofisini ziyaret etti. Girne’deki ofise kendilerini gerek kuzeyde gerek güneyde emlak yatırımı yapmak isteyen yurt dışından temsilcisi olarak tanıttılar. Girne’deki ofisin elinde Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele, Baf, Larnaka ve Limasol’da satışa hazır onlarca gayrimenkul olduğu, gayrimenkullerin ofise ait internet sitesinde sergilendiği bilgisini aldılar.

Emlakçılar Kayıt Konseyi adına kuzeye gelen kişiler Girne’deki ofisten, güneyde gayrimenkul satın almak isterlerse, Girne’deki ofis adına çalışan bir Kıbrıslı Rum emlakçıya yönlendirilebilecekleri bilgisini de aldı. Kıbrıslı Rum emlakçı ile bağlantı kuruldu, randevu ayarlandı ve Larnaka’da görüşüldü. Kıbrıslı Rum emlakçının, Girne’deki emlak ofisi adına gezdirdiği gayrimenkullerin içinden ve dışından çekilmiş fotoğraflar da deliller arasına eklendi.

Gazete Kıbrıs Rum polisinin bu yılın başından beridir, Emlakçılar Kayıt Konseyi’nin adanın kuzeyini ziyaret eden Kıbrıslı Rumlardan topladığı verilere dayanarak gerek kuzeyde gerek güneyde ofisleri olduğuna inanılan çok uluslu bir şirket hakkındaki şikayetleri araştırmakta olduğu bilgisini de verdi.

Gazete adını vermediği çok uluslu şirketin emlak, konut kredisi/bankacılık hizmetleri/ hukuk hizmetleri, iç proje-peyzaj, mimari ve inşaat danışmanlığı, seyahat danışmanlığı, ev, araç ve sağlık sigortalama ve araç kiralama gibi birçok kolda faaliyet göstermekte olduğunu yazdı.

Çok uluslu şirketin Yenierenköy, Gazimağusa, Lefkoşa, Girne, Lefke ve Güzelyurt’taki Kıbrıslı Rum mallarının satış reklamlarını yaptığı, internet sayfasındaki bilgilere göre kuzeydeki temsilciliğinde 10 emlakçı çalıştırdığı ve merkez ofisinin Girne’de bulunduğu belirtilen habere göre Emlakçılar Kayıt Konseyi Kıbrıs Rum polisinden, şirketin güneydeki ofisinin, şirket (marka) adıyla kuzeyde faaliyet gösteren ofis ile bağlantısı olup olmadığını araştırmasını istedi.