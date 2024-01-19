Kuzeyde kayıtlı olup güneyde hizmet veren taksilere ceza kesilecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’ndan yeni yasa tasarısı:

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, kuzeyden güneye geçerek hizmet veren taksileri kısıtlayan yeni bir yasa tasarısı oluşturarak parlamentoya sundu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre tasarı, kuzeyde kayıtlı olup güneyde hizmet veren taksileri, “yasadışı” ilan ederek, yasadışı taksi hizmeti sunanları mahkum etmeyi hedefliyor.

Politis gazetesi, söz konusu yasa tasarısının, sosyal medya platformlarında şahsi araçlarıyla taksi hizmeti verdiğine dair reklam yapan özel ve tüzel kişiler aleyhinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukuki tedbirler alabilmesini öngördüğünü yazdı.

Gazete, Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Aleksis Vafiadis’in Meclis’te yaptığı bilgilendirmede, bu yasa tasarısıyla özellikle Larnaka Havalimanı’nda turistleri Kıbrıs’ın kuzeyindeki otellere ve turistik tesislere “T” ibaresi kapatılmış Kıbrıs Türk plakalı taksi ve minibüslerle götürenlerle mücadele etmeyi hedeflediklerini söylediğini kaydetti. Vafiadis, yasa tasarısının kuzey ile güney arasında tur düzenleyen veya taşımacılık yapan otobüsleri de kapsadığını ifade etti.

Gazete, söz konusu taksi ve otobüslerin ticari taksi veya otobüs olarak değil, özel araç olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin denetimi olan bölgelerdeki geçiş noktaları üzerinden gidip geldiğini yazdı.

Haberde, yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte güneydeki taksi ve otobüs şoförleri aleyhindeki bu durumun sınırlandırılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Gazete, yasa tasarısına göre yasayı ihlal eden şoförlere 750 Euro, aracın kayıtlı olduğu kişiye de 1500 Euro para cezası kesilebileceğini; aynı suçun tekrarlanması halinde de 12 aya varan hapis cezası veya 5 bin Euro’ya varan para cezası verilebileceğini yazdı.