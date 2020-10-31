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Kuzeyde 7 pozitif vaka

Kuzeyde 7 pozitif vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1364 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi " 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1364 olduğunu, 7 pozitif vakaya  rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi. 

31 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1364 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 

Ülke dışından gelen vakalar -  7 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 9 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 222.649 


Toplam Vaka Sayısı- 938 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 868 


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65 


Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9  


Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 55 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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